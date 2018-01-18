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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson: Suriye'de herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var. (Suriye'de) Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz." dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson: Suriyede herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Suriye'nin Türkiye sınırında bir sınır gücü kurma niyetinde olmadıklarını söyledi.

Türkiye'nin sert tepki göstermesini anladıklarını belirten Tillerson, Ankara'ya bir açıklama borçlu olduklarını, bazı kimselerin yanlış ifadeler kullandığını kaydetti.

Amerikan Dışişleri Bakanı, Washington'ın bölgedeki yerel unsurların özgürleştirilmiş alanlarda güvenliği sağlamasına çalıştığını belirtti.

Tillerson, konuyu netleştirmek için Kanada'nın Vancouver kentinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü de sözlerine ekledi.

"Suriye'nin geleceğini kurmakta Türkiye'ye ihtiyacımız var"

Suriye'de DEAŞ tamamen bitinceye kadar askeri varlıklarını sürdüreceklerini açıklayan Tillerson, Türkiye'nin PKK ile ilgili kaygılarını da göz önünde bulunduracaklarını söyledi.

Rex Tillerson, "Suriye'de diplomatik ve askeri varlığımızı sürdürmemiz önemli." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, 2011'de Irak'taki hatayı tekrar etmeyeceklerini söyledi.

Türkiye'nin Suriye'deki rolüyle ilgili olarak Tillerson, "Türkiye'nin Suriye'de yaptığı insani yardımları biliyoruz, Suriye'nin geleceğini kurmakta Türkiye'ye ihtiyacımız var" diye konuştu.  

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson
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