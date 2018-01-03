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ABD Başkanı Donald Trump: Bannon sadece işi değil akılını da kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump, oğlu Donald Jr. Trump'ı suçlayan eski başstratejisti Steven Bannon'a, "İşini değil, aynı zamanda aklını da kaybetmiş." sözleriyle tepki gösterdi.

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ABD Başkanı Donald Trump: Bannon sadece işi değil akılını da kaybetti

ABD Başkanı Donald Trump, eski başstratejisti Steve Bannon'ın, Rusya soruşturmasıyla ilgili oğlu Donald Trump Jr. için yaptığı "vatan haini" tanımlamasına çok sert yanıt verdi. 

Trump, "Bannon kovulduğu zaman sadece işini kaybetmekle kalmadı, aynı zamanda aklını da kaybetti." diye konuştu.

Trump, ABD Başkanlık seçimlerini kazanmasında önemli rol oynadığı belirtilen Steve Bannon'un, medyaya sahte bilgiler sızdırmaktan başka birşey yapmadığını söyledi.

Bannon'dan Trump'ın oğluna "Rusya" suçlaması

Michael Wolff tarafından kaleme alınan ve 9 Ocak'ta yayımlanması beklenen "Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayı'nın İçinden" adlı kitapta değerlendirmeleri bulunan Bannon, Trump'ın büyük oğlu Trump Jr. ile Ruslar arasında New York'taki Trump Otel'de yapılan görüşmeyle ilgili olarak "haince" ifadesini kullanmıştı.

Kitapta, Trump yönetimine başka eleştirilerde de bulunan Bannon, özellikle Trump'ın oğlunun Ruslarla ilişkileri hakkındaki suçlamalarıyla dikkati çekmişti.

Aşırı sağcı Breitbart adlı haber sitesinin eski editörü olan Bannon, seçim kampanyası döneminde sürekli yanında yer aldığı Trump'ın 20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Beyaz Saray'da başstratejist olarak göreve başlamış, hakkındaki eleştirilerin artmasının ardından 18 Ağustos 2017'de görevine son verilmişti.

Rusya'nın 8 Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimlerine siber saldırılar yoluyla müdahale ettiği iddiaları üzerine başlatılan ve hem Kongre hem de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber/AA

 

Etiketler: Steve Bannon, Donald Trump, trumpın oğlu
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