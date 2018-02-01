ABD, 11 ülkeye uyguladığı mülteci yasağını kaldırdı

Washington yönetimi 11 ülkeden mülteci alımına devam edileceğini açıkladı. Ancak bu ülkelerin hangileri olduğunu açıklanmadı.

Mülteci örgütlerine göre söz konusu 11 ülke, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelerden oluşuyor.

Bu ülkelerin İran, Irak, Suriye, Mısır, Yemen, Libya, Sudan, Güney Sudan, Mali, Somali ve Kuzey Kore olduğu tahmin ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ne giren mültecilerin yüzde 40'ını oluşturan bu 11 ülke "yüksek riskli ülkeler" olarak tanımlanıyor.

Mültecilerin başvuru şartları ağırlaştı

Mülteci yasağı kalksa da mültecileri zor bir kabul süreci bekliyor. Bu süreçte ABD'ye gidecek mülteciler çok sıkı kontrollerden geçirilecek.

Başkan Trump döneminde mültecilere yönelik sert bir tutum takınıldı. Gerekçe olarak da Amerikan halkını korumak gösterildi.

Nüfusunun çoğunluğunu Müslümanlar'ın oluşturduğu 7 ülkenin vatandaşlarına 4 kez vize yasağı getirilse de, her seferinde yargı duruma el attı ve yasak uygulanmadı.

Kaynak: TRT Haber