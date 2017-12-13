AB liderleri Brüksel'de bir araya gelecek

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderlerinin katılımıyla yarın toplanacak AB Zirvesi'nde Brexit, sığınmacılar, Kudüs, Rusya, savunma, sosyal ve ekonomik konular ele alınacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yarın başlayacak ve 15 Aralık'ta sona erecek zirve, AB üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

AB Konseyinde yapılacak zirve programına göre ana gündem maddeleri arasında savunma ve güvenlik iş birliği, sosyal konular, göç, dış ilişkiler, Brexit, ekonomik ve parasal birlik konuları olacak.

AB Liderler Zirvesi'nde farklı konuların ele alınacağı üç oturum yapılacak. Birinci gün düzenlenecek ilk oturumda, AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, dış ilişkiler, güvenlik, savunma, göç ve sosyal konuları ele alacak. İkinci gün Avro Zirvesi adı altında düzenlenecek ikinci oturumda ise ekonomik ve parasal birlik konuları görüşülecek. Son oturumda Brexit müzakerelerine ilişkin son gelişmeler tartışılacak.

Kudüs ve Rusya'ya yaptırımlar gündemde

Liderler, dış ilişkiler ışığında Kudüs'e ilişkin gelişmeleri ele alacak. İlk etapta zirve gündeminde bulunmayan Kudüs'ün, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" ilan eden kararının ardından meydana gelen gelişmeler sonrasında zirvede ana gündem maddelerinden biri olacağı öğrenildi.

Liderlerin, Kudüs'ün statüsünün ancak Filistin ve İsrail arasında yapılan müzakerelerle, Kudüs'ün iki devletin de başkenti olmasını sağlayacak çözüm çerçevesinde belirlenmesi gerektiği politikasını teyit etmesi bekleniyor.

Dış ilişkiler çerçevesinde, Ukrayna'daki gelişmeler bağlamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Minsk Anlaşması'na ilişkin bilgi alacak liderlerin, Rusya'ya yönelik yaptırımların uzatılması kararını da ele alması öngörülüyor.

Savunma ve güvenlik

AB liderleri, savunma ve güvenlik alanlarında gerçekleştirdikleri iş birliğine yönelik değerlendirmede bulunacak. Bu çerçevede liderlerin, katılan 25 ülke arasında savunma alanında iş birliğini artırmayı ve kalıcı hale getirmeyi öngören Yapılandırılmış Daimi İş Birliğine (PESCO) destek vermesi bekleniyor.

Tartışmalı sığınmacı konusu "dürüstçe" ele alınacak

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Üyesi Dimitris Avramopoulos arasında ayrışmaya yol açan sığınmacı konusu da zirvenin ana gündem maddelerinden biri olacak.

Tusk'ın liderlere gönderdiği davetiye mektubunda zorunlu sığınmacı kotasının "oldukça bölücü" ve "etkisiz" olduğunu savunup kaldırılmasını talep etmesinin ardından Avramopoulos, Tusk'ın sözlerinin "son üç yıldır yaptıkları tüm işlerin reddi anlamına geldiğini" belirtti. Avramopoulos, "Bu, Avrupa projesinin ana unsurlarından biri olan dayanışma ilkesini baltalıyor." açıklamasında bulundu.

Zirvede liderlerin göç konusunda "açık ve dürüst" bir tartışma yürüterek Ortak Avrupa Göç Sistemi ve finansman konularında atılması gereken adımları ele alması bekleniyor.

Sosyal konular

Öte yandan, AB liderleri geçen ay düzenlenen Göteborg Sosyal Zirvesi'nde eğitim, kültür ve sosyal konular hakkında aldıkları kararların nasıl uygulanacağına odaklanacak.

Göteborg'da açıklanan Avrupa Sosyal Haklar Beyannamesi'nin uygulanması için çağrıda bulunması beklenen liderler, eğitim konusunda da öğrenci değişimi, diplomaların denkliği ve eğitimde kültürel mirasın önemi gibi konulara değinecek.

Avro Zirvesi

Avro Zirvesi adı altında düzenlenecek toplantıya İngiltere dışındaki AB üyesi ülkeler katılacak. Bu toplantıya, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi ve Avro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem de iştirak edecek.

Brexit'te ikinci aşamaya geçilmesi onaylanacak

İngiltere Başbakanı Theresa May'in dışındaki 27 lider, AB Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier tarafından Brexit sürecine ilişkin bilgilendirilecek.

Liderlerin, AB-İngiltere arasında yürütülen müzakerelerde vatandaşlık hakları, İrlanda ve mali anlaşma konusunda yeterince ilerleme kaydedildiğine karar vererek ilişkilerin geleceğini tayin edecek ikinci aşamaya geçilmesi için onay vermesi bekleniyor.