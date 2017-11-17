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'9. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu' başladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik'in katıldığı "9. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu", Kanada'nın Halifax kentinde başladı.

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9. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu başladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik'in katıldığı "9. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu", Kanada'nın Halifax kentinde başladı.

Yeni İskoçya Westin Oteli’nde düzenlenen forumda "Barış, Refah, İlke: Hangi Amaçla korunmalı?", "Sermayenin Silah Olarak Kullanılması: Bir Kuşak, Bir Yol", "Barışın Sağlanmasında Kadının Rolü", "Rusya ile Yakınlaşma: Putin Sonrasına Hazırlık", "Uydu Orduları: Uzaydaki Yarış", "Ortadoğu'nun Yeniden İnşası" ve "İklim Değişikliği" konularının ele alınacağı oturumlar yapılacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de aralarında bulunduğu yaklaşık 300 önemli ismin katılacağı forumda Orgeneral Akar ve Bakan Çelik de katılımcılara hitap edecek.

Güvenlik alanında uluslararası boyutta düzenlenen önemli organizasyonlardan kabul edilen forum üç gün sürecek.

Kaynak: AA

Etiketler: 9. Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Avru
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