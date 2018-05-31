5,5 milyon kişi Afrika’ya göç etti

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından hazırlanan “Yapısal Dönüşüm için Göç” başlıklı rapor, UNCTAD Genel Sekreteri Mukhisa Kituyi ve BM Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) Genel Sekreteri Vera Songwe’nin katılımıyla Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da açıklandı.

Raporda, Afrika’da 41 milyon kişilik uluslararası bir göç trafiği olduğu belirtildi. 19 milyon kişi bir Afrika ülkesinden diğer Afrika ülkesine, 17 milyon Afrikalı kıta dışındaki ülkelere göç etti ve 5,5 milyon kişi ise dünyanın farklı bölgelerinden Afrika’ya geldi.

Kıtaya göç edenlerin sayısında 1990 ve 2010 yılları arasında önemli bir artış olmadı. Bu rakam 2010 yılından sonra neredeyse iki kat artarak, 2017 yılında 5,5 milyona ulaştı.

Daha çok ekonomik ve sosyal sebeplerle kıtaya geliyorlar

UNCTAD Genel Sekreteri Kituyi, Afrika dışından gelen 5,5 milyon göçmenin farklı saiklere dayansa da daha çok ekonomik ve sosyal sebeplerle kıtaya geldiğini söyledi.

Kituyi, "Afrika’ya göçün birden fazla çeşidi var. Bunlardan birincisi teknoloji ve bilişim konularında uzman kişilerin uluslararası şirketlerin yarattığı iş imkanlarıyla kıtaya gelmesi. İkincisi ise dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanların Afrika’daki pazar fırsatlarını görerek burada iş yapmak istemesi" dedi.

Bunların yanında asgari ölçüde mesleki beceriye sahip insanların da kıtaya geldiğini vurgulayan Kituyi, bu insanların geçimini sağlamak ve daha iyi yaşamak için Afrika'yı tercih ettiğini belirtti.

Doğu Afrika ülkelerine bakıldığında Asya ülkelerinden gelmiş çok sayıda göçmenin alelade işler yaparak geçimlerini sağladığını söyleyen Kituyi, Afrika’nın sahip olduğu iklim ve doğal güzellikler sebebiyle buraya yerleşip yaşamaya karar verenler de olduğunu hatırlattı.

Raporda, yurt dışına göçen Afrikalıların kıtaya yaptıkları para havalelerinin son yıllarda önemli ölçüde arttığı ve kıta içerisindeki göçün Afrika ülkeleri arasındaki ticarete büyük katkı sağladığı belirtildi.

2005-2007 yılları arasında Afrika’ya göçmenlerin yaptığı para havalesi yaklaşık 38,4 milyar dolar iken, bu rakam 2014-2016 yılları arasında 64,9 milyar dolara çıktı. Bir Afrika ülkesinden diğerine olan göçün hızlanması sonrasında ise o iki ülke arasında özellikle gıda ürünleri ticaretinde 10 kata varan artışlar görülebiliyor.

Kaynak: AA