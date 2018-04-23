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Buradasınız : » » 2015'te Paris'i kana bulayan saldırgana 20 yıl hapis

2015'te Paris'i kana bulayan saldırgana 20 yıl hapis

2015 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te yaklaşık 150 kişinin ölümüne neden olan DEAŞ saldırılarının zanlısı Salah Abdeslam, Belçika mahkemesince suçlu bulundu.

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2015te Parisi kana bulayan saldırgana 20 yıl hapis

Belçika'da mahkeme, 2015 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen terör saldırılarının zanlısı Salah Abdeslam hakkındaki kararını açıkladı.

Belçika haber ajansı Belga'nın bildirdiğini göre, mahkeme, 2 sene önce Mart ayında Brüksel'de polisin operasyonunda yaralı ele geçirilen şüpheliye, terör eylemi düzenlemekten 20 yıl hapis cezası verdi.

Belga'nın haberinde, suçlu bulunan Abdeslam ve eş sanık Sofien Ayari'nin de mahkemeye geldiği belirtildi.

Salah Abdeslam, Kasım 2015'te Paris'te düzenlenen DEAŞ saldırısında oynadığı rol nedeniyle Fransız hapishanesinde yargılanmayı bekliyordu.

Savcılar, Abdeslam'ın DEAŞ'ın intihar takımından kurtulan tek kişi olduğunu söylüyor.

Ne olmuştu?

DAEŞ üyeleri, 13 kasım 2015 gecesinde Fransa'nın başkenti Paris'te peş peşe silahlı ve bombalı saldırılar düzenlemişti. Farklı noktalarda düzenlenen saldırılarda yaklaşık 150 kişi hayatını kaybetmişti.

Şehri kana bulayan olayların üzerine dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, ülkede olağanüstü hal ilan etmişti. 

Saldırının Brüksel'de Fransız ve Belçika vatandaşları tarafından planlandığı iddiası üzerine operasyonlar başlamış, 30'dan fazla kişi gözaltına alınmış, bunlardan 8'i tutuklanmıştı.

Ancak tüm operasyonlara rağmen, Paris saldırılarında yer aldıktan sonra Belçika'ya geri dönen Salah Abdüsselam bulunamamıştı. 

2016 yılının Mart ayında, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen operasyonda, saldırıların firari zanlısı Salih Abdüsselam yaralı olarak ele geçirilmişti.

Kaynak: Reuters

Etiketler: mahkeme, intihar saldırıs, fransa, DEAŞ, Belçika
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