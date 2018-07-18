  • 18 TEMMUZ 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.808
    EURO 5.596
  • BIST 91758.27
    ALTIN 189.264
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 19 yaşındaki Filistinli Sare'den "Han el-Ahmer bizim kalacak" mesajı

19 yaşındaki Filistinli Sare'den "Han el-Ahmer bizim kalacak" mesajı

İsrail askerleri tarafından başörtüsü yırtıldıktan sonra yerlerde sürüklenen 19 yaşındaki Filistinli Sare, Han el-Ahmer'in Filistin toprağı olarak kalacağını söyledi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
19 yaşındaki Filistinli Sareden &quot;Han el-Ahmer bizim kalacak&quot; mesajı

İsrail'in yıkıma hazırlandığı Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer'de 5 Temmuz'da askerler tarafından başörtüsü yırtıldıktan sonra yerlerde sürüklenen ve yaklaşık iki hafta gözaltına tutulan Filistinli Sare serbest bırakıldı.

19 yaşındaki Sare, gözaltına alınmasını gerektirecek hiçbir suç işlemediğini, yalnızca evini, vatanını ve topraklarını korumaya çalıştığını vurguladı.

"Buradan Filistin halkı değil, İsrail gidecek"

"Han el-Ahmer Filistinlilerin olarak kalmaya devam edecek. Buradan Filistin halkı değil, İsrail gidecek" diyen Sare, Filistinli bedevilerin yaşadığı bu coğrafyada, İsrail'in bölgeyi boşaltma girişimlerine karşı direnişe destek veren herkese teşekkür etti.

İsrail askerleri, 5 Temmuz'da Han el-Ahmer'de yıkıma tepki gösteren Filistinlilere müdahale etmiş, Sare'nin de aralarında olduğu birçok Filistinliyi darbetmiş, bazılarını da gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, Han el-Ahmer, filistin
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER