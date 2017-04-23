Yemen'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'in "unutulan bir ülke" olmaması ve gereken insani yardımın toplanabilmesi için bu ülkede yaşanan sıkıntıların boyutunun dünyaya gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

17 milyon kişi insani yardıma muhtaç

McGoldrick, krizlerle boğuşan her ülkenin uluslararası destek görmesi için yarıştığını ve Suriye ile Irak savaşı nedeniyle Yemen'in çalışılması zor bir bölge haline geldiğini ifade ederek, "Suriye ve Irak'taki gelişmeler, Yemen'i 'unutulan ülke' olma tehdidiyle karşı karşıya bırakıyor." dedi.

"Yemen, şuan dünyadaki en büyük insani krizin yaşandığı ülke. 27 milyon kişiden 17 milyonu insani yardıma muhtaç." diyen McGoldrick, bu insanların ailelerinin geçimlerini temin etmek ve sorunların üstesinden gelmek için öncelikle büyük finansman kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

McGoldrick, uluslararası koalisyon güçlerinin, Hudeyde ilinin Kızıldeniz sahil şeridi ve stratejik öneme sahip limanının kurtarılması için Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih yanlılarına yönelik başlatacağı söylenen operasyonlara da değindi.

Muhtemel Hudeyde operasyonuna yönelik endişeler

Taiz'den sonra ülkenin en fazla nüfusa sahip ikinci vilayeti Hudeyde'nin, gerek ticaret gerekse insani yardımların ulaştırılması konusunda son derece önemli olduğuna işaret eden McGoldrick, kentin ülkede "alternatifi olmayan hayati nitelikte bir tedarik kanalı" olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Her türlü ihtimali değerlendirerek acil eylem planı hazırlıyoruz. Koalisyon güçleri, Hudeyde Limanı'na ne zaman saldırı düzenleyecek bilmiyoruz. Tabi böyle bir şeyi gerçekten düşünüyorlarsa. BM'nin askeri operasyonlar üzerinde herhangi bir etkisi yok. Biz insani alanda çalışan kişiler olarak sadece insanlara yardımların ulaştırılmasından sorumluyuz."

McGoldrick, Hudeyde Limanı'nın, ülkeye gönderilen yardımlar ve ticaret mallarının geçişi için önemli olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Operasyonların başlaması durumunda insani yardımların Aden'den kara yoluyla diğer bölgelere ulaştırılması ya da Suudi Arabistan ve Umman kara sınırının kullanılması gibi geçici alternatifleri planlıyoruz. Ancak bu hem ulaşım açısından oldukça zor, hem de külfetli. Hudeyde Limanı bizim için önemli, açık kalmasını istiyoruz. Kapatılması durumunda Aden Limanı'na yoğunlaşılacak. Askeri operasyonların durdurulması ise bizi aşan bir mesele. "

Koalisyon güçleri ile Yemen hükümetinin, "alternatif sınır kapıları ve limanları" önerisini "faydasız" olarak nitelendiren McGoldrick, "Aden ya da Suudi Arabistan sınırından insani yardımların taşınması meselesini konuşurken, ulaşımı, yolların durumunu ve muhtemel güvenlik risklerini göz önünde bulundurmamız gerekir. Ayrıca bu durumun ülkeye giren mal ve insani yardım akışının hızını olumsuz etkilemesi konusunda bazı endişeler var. BM, kente yönelik muhtemel bir operasyonun ardından bölgede vatandaşlar adına da endişe taşımaktadır." dedi.

Ufukta müzakere yok

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild Şeyh Ahmed'in, Yemenli tarafları müzakere masasına oturtmak için çabalarını sürdürdüğüne işaret eden McGoldrick, "Müzakerelere yeniden başlanması için çeşitli düzeylerde girişimler var ancak yakın bir dönemde uzlaşı ortamının oluşacağını düşünmüyorum." öngörüsünde bulundu.

McGoldrick, Yemen'deki iç savaş dolayısıyla Husilerin kontrolü altında tutuğu ya da çatışmaların sürdüğü kentlerdeki memur maaşlarının ödenmemesi meselesine ilişkin "Bu sorun 'savaş aracı' olarak kullanılmaya başlandı. Maaş krizinden kaynaklanan birçok ekonomik sorun ortaya çıktı. Aileler çocuklarının ihtiyaçlarını alamıyor, çocuklar okula gidemiyor. Bunun gibi birçok sorun mevcut." diye konuştu.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve Başbakan Ahmed bin Dağr ile maaş krizinin çözümü için bizzat görüştüğünü ve memurların ikamet ettikleri kentlere bakılmaksızın maaşlarının ödenmesi için bir mekanizma oluşturulmasını istediğini kaydeden McGoldrick, bunun insani bir kriz olduğunu ve uluslararası toplumun bu konuda devreye girmesi gerektiğini ancak BM'nin tüm maaşları ödemeye gücünün yetmediğini belirtti.