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124 milyon kişi açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya

BM Dünya Gıda Programı Direktörü Beasley, ''Dünya genelinde açlık yüzünden ölme riskiyle karşı karşıya olanların sayısı son iki yılda yüzde 55 artarak 124 milyona ulaştı" dedi.

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124 milyon kişi açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya

BM Güvenlik Konseyini çatışmalar ve savaşların neden olduğu açlık konusunda video konferans yoluyla bilgilendiren Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, çatışmaların gıda güvensizliğine neden olduğuna, bunun yarattığı istikrarsızlığın ise şiddeti tetiklediğine dikkati çekti.

Bir sonraki öğünlerinin nereden geleceğini bilmeyen kronik açlık çeken 815 milyon kişinin yüzde 60'ının savaş bölgelerinde yaşadığını anlatan Beasley, ''Dünya genelinde çatışmaların neden olduğu açlık yüzünden ölme riskiyle karşı karşıya olanların sayısı son iki yılda yüzde 55 artarak 124 milyona ulaştı.'' dedi.

Beasley, aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalmış 124 milyon kişiden yaklaşık  32 milyonunun Somali, Yemen, Güney Sudan ve geçen yıl kıtlık yaşanan Nijerya'nın kuzeydoğusunda yaşadığını ifade etti.

Afrika'da Sahel bölgesi için de gıda güvensizliği konusunda uyarıda bulunan Beasley, Burkina Faso, Çad, Nijer, Mali and Moritanya'da aşırı derecede yetersiz beslenmeyle  karşı karşıya olanların oranının son beş yılda yüzde 30 arttığını söyledi.

Yetersiz beslenen 490 milyon kişinin yüzde 80'i çocuk

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock de kıtlık ve açlığın daha çok uzun süreli çatışmaların yaşandığı ülkelerde yoğunlaştığını ancak bunun önlenebilir olduğunu söyledi.

Savaşın taraflarının genelde ''acımasızca'' su sistemleri, çiftlikler, pazar yerlerine zarar verdiğini ve kitlesel yerinden edilmelere neden olduğunu belirten Lowcock, dünyada açlık çeken insanların üçte ikisinin çatışmaların yaşandığı bölgelerde yaşadığını ve yetersiz beslenen 490 milyon kişinin yüzde 80'ini çocukların oluşturduğunu  kaydetti.

Üç ülke için kıtlık riski devam ediyor

Nijerya'nın kuzeydoğusu ile Yemen ve Güney Sudan'ın önümüzdeki 6 ay boyunca hala kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Lowcock, Etiyopya, Somali ve Kongo'da gıda güvensizliğinin endişe verici  boyutta olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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