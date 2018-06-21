Yerli otomobilde tüketiciye teşvik müjdesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündemi değerlendirdi.

"Tüketici için teşvik sistemi olacak"

Bakan Özlü, yerli otomobilde izlenecek yol haritasını açıkladı, tüketicinin cazibesini artırmak için teşvik vereceklerini söyledi.

"Birincisi üreteceğimiz aracın aynı segmentteki rakiplerine göre daha ucuz olması, ikincisi kalite noktasında yine emsallerine göre daha iyisini daha kalitelisini pazara sunmaya çalışacağız. Yerli otomobil 5 model olacak. Ön sipariş toplasak milyon adedin üzerinde sipariş alabileceğimiz bir pazar var. Yerli otomobilin tüketici için cazibesini artıracak teşvik sistemi olacak. Üretim maliyetleri için birtakım destekler verilecek."

"100 tematik kolej kuracağız"

Bakan Faruk Özlü, dijital teknoloji eğitimi verecek 100 tematik kolej kuracaklarını belirtti.

"Milyon adedin üzerinde sipariş alabileceğimiz bir pazar"

Özlü, yerli otomobilin 5 model olacağına anlattı.

"Ön sipariş toplasak milyon adedin üzerinde sipariş alabileceğimiz bir pazar var."

"Öncelikli teknolojilere odaklanmış 50 araştırma merkezi kuracağız"

Bakan Faruk Özlü, Ar-Ge'ye öncelik vereceklerini söyledi.

"Öncelikli teknolojilere odaklanmış 50 araştırma merkezi kuracağız, ihtisaslaşmış 60 bin Ar-Ge personeli yetiştireceğiz."

"Dijital Türkiye yol haritamız hazır"

Dijital Türkiye yol haritasının hazır olduğunu belirten Özlü, Türk sanayisinin dijital dönüşümünün 6 bileşenden oluştuğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA