Yerli insansız savaş uçağı 2023’te göklerle buluşacak

Türkiye’nin vurucu gücü, terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlarda güvenlik güçlerinin gözü kulağı olan insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları ile üst seviyelere geldi. Dünyanın en iyi İHA’larını üreten Baykar, insansız savaş uçağı için hedef büyüttü.

İnsansız savaş uçağı 2023’te gökyüzünde olacak

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine giren İHA ve SİHA'ları üreten Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, artık klasik savaş uçağı döneminin kapandığını Baykar'ın da insansız savaş uçağı projesi için çalışmaya başladığını söyledi.

Bayraktar, bu uçağın 2023'te gökyüzünde olacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle 2023 hedeflerinin daha fazla seslendirildiğini söyleyen Bayraktar, "Türkiye'nin yüksek katma değerli teknoloji ürünleri geliştirmesi tek çıkar yol. Şimdi herkes savunma sanayiindeki atılımın tüm sektörlere rol model olmasını, Milli Teknoloji Hamlesi'nin hayata geçmesini bekliyor" dedi.

“Bayraktar TB2’ler ile Türkiye dünyanın ilk 6 ülkesi arasına girmiş oldu”

Bürokratik zorluklarla karşılaşmalarına rağmen Baykar ekibinin 12 yıl boyunca mücadele ettiğini ve önce mini İHA'ları sonra da dünyanın en iyisi olarak kabul edilen Bayraktar TB2'leri geliştirdiğini vurgulayan Bayraktar, "2015'te milli akıllı mühimmatlar ile silahlandırılan Bayraktar TB2'ler ile Türkiye bu teknolojide dünyanın ilk 6 ülkesi arasına girmiş oldu" dedi.

“Akıncı’nın devamında insansız savaş uçakları gelecek”

Akıncı SİHA'ların devamında insansız savaş uçaklarının geleceğini söyleyen Bayraktar, bu sistemin, sürü halinde görev yapabilme, pilot olmadığı için insan hayatını riske etmeme ve çok düşük maliyetleriyle avantajları olduğunu söyledi.

“İlk metal gövdeli uçakları üreten milletlerden biriyiz”

Savunma sanayiindeki millileşmeye dikkat çeken Bayraktar, şöyle devam etti:

"Türk milleti olarak tarih boyunca yaşadığımız çağa öncülük etmenin iddiasını taşımışız. Fatih döneminde dökülen şahi topları, bugünün atom bombası gibi döneminin en gelişmiş sistemleri. Yine Nuri Demirağ gibi işadamlarımız olmuş.

İlk metal gövdeli uçakları üreten milletlerden biriyiz. 60 yıl önce 'Devrim'le otomobilimizi üretme iddiası taşımışız. Fakat bu gayretler akamete uğratılmış. Şimdi teknolojideki paradigma değişimlerini yakalayarak az zamanda çok büyük yol kat etme imkânımız var.

Bunu iyi değerlendirip, Milli Teknoloji Hamlesi'ni hayata geçirebilirsek 2023 hedeflerimize de ulaşmamız mümkün olacak."

“Savaş uçaklarının görev yükünü ciddi oranda azaltacak”

Akıncı SİHA'nın geleceğin teknolojilerini üretmek hedefinin bir devamı olduğunu belirten Bayraktar, "Faydalı yük taşıma kapasitesi 1.5 ton olan Akıncı İHA 5 ton kalkış ağırlığına, 20 metre kanat açıklığına ve turboprop motor itki sistemine sahip olacak. 35 bin feet irtifaya kadar çıkabilecek ve 24 saat boyunca taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapabilecek” dedi.

Akıncı’nın ayrıca havadan havaya füze taşıyabileceğini ifade eden Bayraktar, “Adeta günümüzde insanlı savaş uçaklarının görev yükünü ciddi oranda azaltacak seviyede bir platform olacak. Tıpkı Bayraktar TB2 gibi Akıncı Taarruzi İHA da kendi sınıfında dünyanın en üstün teknolojisine sahip olacak” ifadelerini kullandı.

“Kendi stratejilerimizi ve kavramlarımızı ortaya koymalıyız”

Bayraktar, son dönemde bazı siyasiler tarafından da dillendirilen Endüstri 4.0 kavramı konusunda da uyarıda bulunarak, bu konunun Türkiye'de yanlış anlaşıldığını söyledi.

Bayraktar, "Elbette tüm sanayi devrimlerini, yapay zekadaki gelişmeleri ve ötesini yakalamalıyız. Fakat kavramları özenle seçmeliyiz. Endüstri 4.0 Alman sanayiine dönük geliştirilmiş bir strateji. Biz, başkalarına ait ve başkalarının standartlarını belirleyeceği strateji ve kavramları değil, kendi stratejilerimizi ve kavramlarımızı ortaya koymalıyız. Biz, kendi stratejimizin üst başlığını Milli Teknoloji Hamlesi olarak ortaya koyduk" şeklinde konuştu.

Kaynak: SABAH