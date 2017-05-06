Türkiye'nin uzaydaki yeni gözü Lagari

Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü ilk milli mikro yer gözlem uydusu Lagari, görücüye çıkıyor.

Savunma sanayinin öncü firmalarından Savunma Teknolojileri Mühendislik AŞ, yüksek çözünürlüklü mikro yer gözlem uydusu Lagari'yi ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) sergileyecek.

STM tarafından, sosyal medya hesabından, "Dünyayı artık daha net ve geniş göreceğiz" temasıyla yapılan paylaşımla merak uyandıran Lagari, Türkiye'nin uydu teknolojilerindeki yetkinliğine yeni bir boyut getirecek.

Türkiye’nin ilk milli mikro gözlem uydusu olan Lagari, sahada taktik görüntü ihtiyacının yakın gerçek zamanlı karşılanması, genel haritalama, orman ve bitki örtüsünün ve doğal afetlerin takibi gibi keşif gözetlemesi yapacak.

Renkli ve nokta/şerit görüntü alma kabiliyetlerine sahip, yeni nesil elektro-optik kamera taşıyan Lagari, uzay teknolojisinde boşlukları dolduracak olan tamamlayıcı uydu kategorisinde ilk milli yatırım olma özelliğini taşıyor.

Uzay endüstrisinin geleceği

STM Genel Müdürü Davut Yılmaz, yaptığı açıklamada, Lagari’nin tasarımı ve kabiliyetleriyle çok inovatif bir ürün olduğunu vurguladı.

Uzay endüstrisinde geleceğin küçük, ucuz, fırlatması kolay ve özel görevleri yerine getirebilen küçük uydularda olacağına işaret eden Yılmaz, "Uzay konusunda dünyada lider olan ülkelere baktığımız zaman bu trendi yakınen görmek mümkün. STM olarak ülkemizin bu konudaki açığını kapatmak için uzun zamandır küçük uydular üzerinde çalışıyoruz. Bu kapsamda milli olarak geliştirdiğimiz Lagari isimli küçük gözlem uydusunu ilk defa IDEF savunma fuarında sergileyeceğiz. Takım uydu şeklinde çalışmalarını amaçladığımız bu yeni konsept ile uydulardan hızlı ve yüksek çözünürlükte görüntü almak mümkün olacak." diye konuştu.

2019'da göreve başlayacak

Uzay alanında çalışma yapan saygın birçok kurum ve kuruluş tarafından ilk roketli uzay uçuşunu gerçekleştiren kişi olarak kabul edilen Lagari Hasan Çelebi’den adını alan uydunun, 2019 yılında göreve başlaması planlanıyor.

Lagari, mikro uydu kategorisinde, 60-65 kilogram ağırlıkta hedeflenen çözünürlükte görüntü sağlaması ile bu konuda dünyadaki ilklerden biri olacak.