Türkiye insansız sistemlerle güçlenecek

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) oluşturduğu Türkiye'nin ilk teknolojik düşünce merkezi STM ThinkTech, "Dijitalleşen Dünyanın Yeni Askerleri: İnsansız ve Akıllı Sistemler" konulu panel düzenledi.

Panelde, savunma sanayisinde yapay zeka dönüşümü, insansız platformların yeni görev ve taktikleriyle geleceğin dahi robotları konuları ele alındı.

Panele, Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir ile Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ve İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan İnalhan katıldı.

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, burada yaptığı konuşmada, Müsteşarlığın savunma teknolojilerinde insansız sistemlere yönelik çalışmalara hız verdiğini söyledi.

Yeni nesil robotik sistemlerin, geleceğin savaşları ve terör tehditlerine karşı güçlü orduların sahip olması gereken önemli stratejik kabiliyetler arasında görüldüğüne işaret eden Demir, "İnsansız ve akıllı sistemler askerden önce gireceği yerlerde istihbarat amaçlı görüntü almaktan yakın destek koruma ve ateş desteğine, yüklendiği mühimmatı çatışma bölgesine ulaştırmaya kadar ciddi operasyonel katkılar sağlayacağı gibi, düşmanın dikkatini dağıtacak taktik görevleri de yerine getirebilecekler. Yeni nesil milli insansız akıllı sistemler gerek karada, gerek havada, gerekse denizde gücümüze güç katacak." dedi.

Savunmada dijital dönüşüm

STM Genel Müdürü Davut Yılmaz da STM'nin bilgi, birikim, teknolojik alt yapı ve insan kaynağı gücünü kullanarak Türkiye'nin yeni nesil yerli ve milli savunma sanayisinin gelişmesinde önemli bir rol üstlenmeyi hedeflediğini bildirdi.

Yeni nesil savunma sanayisinde artık dijital dönüşümün hızlı yaşandığı bir döneme girildiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Robotik teknolojilerin askeri alandaki uygulamaları insansız hava arac¸larıyla başladı ve insansız sistemler giderek yaygınlaştı. So¨z konusu sistemler, kes¸if, go¨zetleme, silahlı devriye, hassas gu¨du¨mlu¨ taarruz, arama kurtarma gibi operasyonel go¨revlerde yogˆun olarak kullanılıyor. STM olarak, insansız ve akıllı sistemlerin geleceğin harekat ortamında nasıl görevler üstlenecekleri, gelişimleri ve yeni rollerini bu panelde ufuk açıcı fikirlerle ele almayı oldukça önemli buluyorum."

Kaynak: AA