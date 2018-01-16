TEKNOFEST'ten gençlere ödüllü yarışma

Türkiye Teknoloji Tanıtımı Vakfı tarafından düzenlenecek, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali(TEKNOFEST), 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleşecek.

Festivalde, savaşan İHA'lardan, roketlere, model uydudan insansız su altı sistemlerine kadar birbirinden farklı 12 kategoride ödüllü teknoloji yarışmaları yer alacak.

Savaşan insansız hava aracı yarışmasının amacı, otonom insansız hava araçlarına yönelik teknoloji geliştirecek yarışmaların özgün tasarım, üretim ve raporlama hususlarında yetkinlik kazanmasını sağlamaktır. Yarışmaya üniversite öğrencileri veya mezunları bireysel veya takım halinde katılınabiliyor.

Yarışmaya katılma hakkı kazanan tüm takımlara sertifika verilecek, 8 müsabaka turunun en az birinde otonom kalkış, iniş ve uçuş ile otonom kilitleme görevlerini başarıyla tamamlayan takımlar ödül sıralamasına girmeye hak kazanacak.

Ödül sıralamasına giren takımlar arasında sabit kanatlı ve döner kanatlı olmak üzere kendi kategorisinde dereceye giren takımlar 250.000 Türk Lirasına kadar verilecek çeşitli ödüller kazanabilecek.

Sabit kanat kategorisinde birinciye 250.000, ikinciye 150.000, üçüncüye 100.000 Türk Lirası, döner kanat kategorisinde ise birinciye 50.000, ikinciye 30.000, üçüncüye de 20.000 Türk Lirası ödül verilecek.

Festivali destekleyen kurumlar arasında; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milli Savunma Üniversitesi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, TÜBİTAK, TÜRKSAT, yerli ve milli insansız hava aracı Bayraktar’ın mimarı BAYKAR bulunuyor.



