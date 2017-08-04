Tarihin en büyük güneş tutulmalarından birine günler kaldı

Bilim insanlarının "tarihin en büyüklerinden biri" olarak nitelendirdiği güneş tutulması için geri sayım başladı.

21 Ağustos’ta tam güneş tutulması yaşanacak. Güneş tutulması esnasında Ay, yaklaşık 90 dakika boyunca Güneş'in önünde kalacak.

Bilim insanları yaptıkları araştırma sonucunda, Güneş'in yarıçapının daha önce hesaplandığından çok daha büyük olduğuna dair bir araştırma ortaya koydu.

Bilimsel çalışmanın sonuçları 21 Ağustos'ta ABD'den izlenebilecek "tam Güneş tutulması" esnasında ispatlanacak. Buna göre neredeyse tam 200 yıldır eksik hesaplanan Güneş'in yüzölçümü ilk defa gerçek değerlerine yakın olarak ölçülecek.

Sadece ABD’den izlenebilecek tam tutulma, DKIST teleskopu ile de ölçümlenecek.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) de güneşin atmosferini incelemeye hazırlanıyor. NASA, bu olayı izlemek isteyenler için tüyolar da yayınladı.

NASA'nın resmi internet sayfasında yer alan yazıda kişilerin güneş tutulmasını izleyecekleri yeri iyi seçmesi gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca NASA açık alanlarda güneş tutulmasının daha net izlenebileceğini belirtti.

Online bir harita yayınlayan NASA, güneş tutulmasının gözlemlenebileceği yerlerin tam listesine de aynı açıklamada yer verdi.