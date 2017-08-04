  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.533
    EURO 4.199
  • BIST 107920.03
    ALTIN 144.119
Buradasınız : » » Tarihin en büyük güneş tutulmalarından birine günler kaldı

Tarihin en büyük güneş tutulmalarından birine günler kaldı

Bilim insanlarının "tarihin en büyüklerinden biri" olarak nitelendirdiği güneş tutulması için geri sayım başladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tarihin en büyük güneş tutulmalarından birine günler kaldı

Bilim insanlarının "tarihin en büyüklerinden biri" olarak nitelendirdiği güneş tutulması için geri sayım başladı.

21 Ağustos’ta tam güneş tutulması yaşanacak. Güneş tutulması esnasında Ay, yaklaşık 90 dakika boyunca Güneş'in önünde kalacak.

Bilim insanları yaptıkları araştırma sonucunda, Güneş'in yarıçapının daha önce hesaplandığından çok daha büyük olduğuna dair bir araştırma ortaya koydu.

Bilimsel çalışmanın sonuçları 21 Ağustos'ta ABD'den izlenebilecek "tam Güneş tutulması" esnasında ispatlanacak. Buna göre neredeyse tam 200 yıldır eksik hesaplanan Güneş'in yüzölçümü ilk defa gerçek değerlerine yakın olarak ölçülecek.

Sadece ABD’den izlenebilecek tam tutulma, DKIST teleskopu ile de ölçümlenecek.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) de güneşin atmosferini incelemeye hazırlanıyor.  NASA, bu olayı izlemek isteyenler için tüyolar da yayınladı.

NASA'nın resmi internet sayfasında yer alan yazıda kişilerin güneş tutulmasını izleyecekleri yeri iyi seçmesi gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca NASA açık alanlarda güneş tutulmasının daha net izlenebileceğini belirtti.

Online bir harita yayınlayan NASA, güneş tutulmasının gözlemlenebileceği yerlerin tam listesine de aynı açıklamada yer verdi. 

Etiketler: ulusal güneş gözlemevi, NASA, güneş tutulması ne zaman, Güneş tutulması, bilim, ay tutulması, arthur auwers
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

BİLİM TEKNOLOJİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER