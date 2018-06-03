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Soyuz kapsülü 168 günün ardından yeryüzüne indi

Soyuz uzay aracı ile görevini tamamlayan bir Rus kozmonot ile Amerikalı ve Japon astronotlardan oluşan ekip, Dünya'ya döndü.

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Rus kozmonot Anton Shkaplerov, ABD'li astronot Scott Tingle ve Japon astronot Norishige Kanai, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 168 gün kaldı.

Görev başarıyla tamamlandı

Görev süresi biten kozmonot ve astronotlar Soyuz uzay aracı ile dünyaya döndü ve 55. keşif görevini tamamladılar.


 

Kazakistan'a indiler

Kozmonot ve astronotlar Soyuz ile Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'ne indi.

Sağlık kontrolünden geçtiler

Soyuz'dan birer birer çıkarılan kozmonot ve astronotların sağlık kontrolleri yapıldı. 

İlk istekleri meyve oldu

Uzayda paketli yiyecekler yemek zorunda olan ekibin ilk isteği ise taze meyve oldu.

Uzay araştırmalarına destek

3 kişilik ekip, görev boyunca uzay araştırmalarına ve istasyonun bakım işlerine destek verdi.

168 günde 2688 tur

İstasyonda geçirdikleri sürede dünya etrafında 2688 tur attılar.

6 Haziran'da yeni ekip yolcu

Dönen 3 kişinin yerine 6 Haziran'da Soyuz roketi ile ABD, Rusya ve Avrupa'dan 3 kişilik yeni ekip gönderilecek. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: soyuz
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