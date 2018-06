Soyuz kapsülü 168 günün ardından yeryüzüne indi

Rus kozmonot Anton Shkaplerov, ABD'li astronot Scott Tingle ve Japon astronot Norishige Kanai, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 168 gün kaldı.

Görev başarıyla tamamlandı

Görev süresi biten kozmonot ve astronotlar Soyuz uzay aracı ile dünyaya döndü ve 55. keşif görevini tamamladılar.

Небольшое видео отстыковки "Союза" от Международной космической станции.

Here's just a quick video of #Soyuz undocking from the @Space_Station pic.twitter.com/RaR03QrSVn