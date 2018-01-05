  • 05 OCAK 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.747
    EURO 4.518
  • BIST 116037.21
    ALTIN 158.651
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Intel ve diğer firmaların ürettiği hatalı çiplerden Apple da etkilendi

Intel ve diğer firmaların ürettiği hatalı çiplerden Apple da etkilendi

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, işlemci çiplerindeki güvenlik açıklarının şirkete ait ürünleri etkilediğini duyurdu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Intel ve diğer firmaların ürettiği hatalı çiplerden Apple da etkilendi

Şirketten yapılan açıklamada, Intel ve diğer firmaların ürettiği işlemci çiplerindeki "Meltdown" ve "Spectre" adlı açıkların tüm Mac sistemlerini ve Apple'ın mobil işletim sistemi İOS'un bulunduğu aygıtları da etkilediği belirtildi.

Yayımlanan güncellemelerde Meltdown açığını kapatacak yamalar bulunduğu kaydedilen açıklamada, Spectre açığının kapatılması amacıyla Safari tarayıcısının yakın zamanda güncelleneceği aktarıldı. Açığın istismar edildiğine dair şirketin eline veri ulaşmadı.

Akıllı saat Apple Watch'un Meltdown ve Spectre'den etkilenmedi.

Google, Android işletim sistemine sahip telefonların etkilendiğini duyurmuştu

Google da, Android işletim sistemi kullanan telefonların güvenlik açığından etkilendiğini, kullanıcıların korunmak için son güvenlik güncellemelerini indirmesi gerektiğini duyurdu.

Intel ve diğer firmaların ürettiği çiplerde ciddi güvenlik açığı olduğu dün Google güvenlik uzmanları tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak Intel'in bu açıklardan haziran ayından bu yana haberdar olduğu anlaşılmıştı.

Teknoloji şirketleri, çoğu zaman güvenlik açıklarını, bilgisayar korsanlarının faydalanmasını önlemek amacıyla bu açıklar onarılana kadar duyurmuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: çiplerde güvenlik açıkları, apple, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER