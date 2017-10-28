'Gelecekte her şey cep telefonuna bağlı olacak'

İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) Başkanı ve Üst Yöneticisi Göran Marby, gelecekte internet kullanımının cep telefonu cihazlarından olacağını söyledi.

İnternetin küresel olduğunu belirten Marby, "Bu yüzden internet insanların hayatına nüfus etmiş durumda." dedi. Marby, bugün dijitali ve buna benzer teknolojilerin konuşulduğunu 10 yıl önceki teknolojinin bugün ile aynı olmadığını kaydetti.

ICANN gibi bir organizasyonun daha önce hiç bulunmadığını belirten Marby, "Bizim herhangi bir şeyle benzerliğimiz yok. Biz karşılaştırılamayız. Çünkü internet insan yaşamının her tarafında." dedi.

"İnternetini korumalı ve geliştirmelisin"

İnternetin öngörülebilirlilik yarattığını, öngörülebilirliğin yatırımı, yatırımında fırsatları yarattığının altını çizen Marby, şunları kaydetti:

"İnternet benzersiz bir şey. Sen bir internete sahipsin, ben de... Eğer öngörü yapmak istiyorsan internetini korumalı ve geliştirmelisin. İnternetin 5 sene sonra nerede olacağını bilmiyorum. Akıllı telefonların hızı interneti değiştirdi. Bu kısım teknoloji çok değişti. Mesela Facebook, Snapchat, Instagram gibi birçok şey çok hızlı oldu. İnternetin altında yatan bizim temsil ettiğimiz internet değişmedi aynı."

Marby, gelecekte internet kullanımının cep telefonu cihazlarından olacağını belirterek, "Tekerlekler cep telefonları tarafından kontrol edilecek ve her şey cep telefonlarına bağlı olacak." açıklamasında bulundu.

AA