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Elon Musk bir çalışanını sabotajla suçladı

Tesla şirketinin CEO'su Elon Musk, bir çalışanının terfi alamadığı için sabotaj yaptığını açıkladı. Musk, konuyla ilgili soruşturma yürütüleceğini de söyledi.

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Elon Musk bir çalışanını sabotajla suçladı

Elektrikli araç üreten Tesla şirketinin CEO'su Elon Musk, bir çalışanını firmaya "büyük bir sabotaj" yapmakla suçladı.

BBC'nin haberine göre Musk, personele gönderdiği e-postada, ismini açıklamadığı bir çalışanın, imalat işletim sisteminde kodlama değişikliği yaptığını ve hassas veriyi üçüncü taraflara gönderdiğini söyledi.

Musk, çalışanın istediği terfiyi alamadığı gerekçesiyle şimdiye kadar yaptığını kabul ettiği şeylerin oldukça kötü olduğunu ve konuyla ilgili soruşturma yürütüleceğini açıkladı.

Elon Musk, e-postada "Bildiğiniz gibi Tesla'nın yok olmasını isteyen organizasyonlara ait uzun bir liste var" sözlerine yer verdi.

Musk, personele gönderdiği bir başka e-postada da pazar günü Tesla fabrikasında küçük çaplı bir yangın çıktığını, çok büyük hasara neden olmayan yangına hızla müdahale edildiğini bildirdi.

Musk, geçen hafta da neredeyse 15 yıl önce kurulduğundan bu yana yıllık kazanç ilan etmeyen şirketin yeniden yapılandırılması çerçevesinde Tesla'nın iş gücünde yüzde 9'luk bir küçülmeye gidileceğini duyurmuştu.

Tesla'nın 2018'in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar zarar ettiği açıklanmıştı.  

Kaynak: AA

Etiketler: tesla, sabotaj, elon musk, CEO
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