  • 14 OCAK 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.747
    EURO 4.567
  • BIST 114644.62
    ALTIN 161.185
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Duygusal robotlar ABD'de görücüye çıktı

Duygusal robotlar ABD'de görücüye çıktı

Las Vegas'taki fuarda tanıtılan duygusal robotlar çok marifetli. İnsanların duygularını ayırt etmekle kalmayıp, cep telefonuna gelen fotoğrafta neler olduğunu da anlatabiliyorlar.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Robotlar insanların en iyi dostlarından biri olma yolunda ilerliyor. Duyguları hissedebilen robotlar üzerinde kıyasıya bir rekabet var.

Duygusal robotlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentindeki fuarda tanıtıldı.

Bu robotun Adı Pepper. Karşısındakinin gülümsediğini anlıyor.

Ses tonundan, kaşlarını çatmasından kızgın, şaşkın ya da üzgün olup olmadığını ayırt edebiliyor.

Pepper'ın özellikle dükkan ya da mağazalarda faydalı olacağı düşünülüyor.

Elliq de çok marifetli

Las Vegas'ta görücüye çıkan bir başka robot da özellikle yaşlılar ve yalnızlık çekenler için düşünülmüş.

Elliq gece lambasına benziyor ancak çok işe yarıyor.

Yaşlılara cep telefonlarına mesaj geldiği zaman bildiriyor, ilaç ve diğer hatırlatmaları yapıyor. Hatta cep telefonuna gönderilen fotoğrafta neler olduğunu anlatıyor.

Bilim insanları, yakında robotların insanları teselli bile edeceğini belirtiyor.

TRT HABER
 

Etiketler: robotlar, abd
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER