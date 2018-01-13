Duygusal robotlar ABD'de görücüye çıktı

Robotlar insanların en iyi dostlarından biri olma yolunda ilerliyor. Duyguları hissedebilen robotlar üzerinde kıyasıya bir rekabet var.

Duygusal robotlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas kentindeki fuarda tanıtıldı.

Bu robotun Adı Pepper. Karşısındakinin gülümsediğini anlıyor.

Ses tonundan, kaşlarını çatmasından kızgın, şaşkın ya da üzgün olup olmadığını ayırt edebiliyor.

Pepper'ın özellikle dükkan ya da mağazalarda faydalı olacağı düşünülüyor.

Elliq de çok marifetli

Las Vegas'ta görücüye çıkan bir başka robot da özellikle yaşlılar ve yalnızlık çekenler için düşünülmüş.

Elliq gece lambasına benziyor ancak çok işe yarıyor.

Yaşlılara cep telefonlarına mesaj geldiği zaman bildiriyor, ilaç ve diğer hatırlatmaları yapıyor. Hatta cep telefonuna gönderilen fotoğrafta neler olduğunu anlatıyor.

Bilim insanları, yakında robotların insanları teselli bile edeceğini belirtiyor.

TRT HABER

