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Dünyanın en eski yosun fosili 1 milyar yaşında

Dünyanın en eski hücreli canlısı olduğu varsayılan yosun fosilinin 1 milyar 47 bin yıl yaşında olduğu tespit edildi.

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Dünyanın en eski yosun fosili 1 milyar yaşında

Bilim adamları, dünyanın en eski yosun fosillerinin yaklaşık 1 milyar yaşında olduğunu tespit etti.

Kanada'nın McGill Üniversitesi'nden araştırmacılar, ilk kez 1990'da Kanada'nın Arktik topraklarındaki Baffin Adası'nda keşfedilen, hücreli canlıların ilk örneği olduğu tahmin edilen dünyanın en eski yosun fosilinin yaşını kesin olarak tespit etmeyi başardı.

Bangiomorpha pubescens adlı yosun türüne ait fosilin bulunduğu kayalıktaki killi şist katmanına, Renyum-Osmiyum (Re-Os) denilen kimyasal tarihlendirme tekniğini uygulayan araştırmacılar, tortul katmanın 1 milyar 47 bin yaşında olduğunu belirledi.

Hücreli canlıların ilk örneği olduğu kabul edilen fosilin yaşı bugüne dek tam olarak kestirilemiyordu. Fosilin yaşına dair tahminler 720 milyon yıl ile 1,2 milyar yıl arasında değişiyordu.

Kloroplast ve bitki fotosentezinin ortaya çıkışı

Araştırmacılar fosilin keşfi ile bitkisel fotosentezin koşullarının sanıldığından çok daha erken dönemde oluşmuş olabileceği ihtimaline dikkat çekti.

Bilim adamları, ökaryort denilen tek hücreli canlının fotosentetik özelliği olan basit bir bakteriyi yutmasıyla oluştuğu düşünülen kloroplast tabakası ve onun aracılığıyla gerçekleşen bitki fotosentezinin yaklaşık 1,25 milyar yıl önce başlamış olması gerektiğini hesapladı. 

Kaynak: AA  

Etiketler: yosun fosili, fotosentezin ortaya çıkışı, fosil
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