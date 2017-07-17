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Deniz suyundaki değerli metalleri arıtmanın yolu keşfedildi

Güney Koreli bilim adamları, deniz suyundaki değerli metallerin arıtılmasını sağlayan yeni bir yöntem keşfetti.

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Deniz suyundaki değerli metalleri arıtmanın yolu keşfedildi

Güney Kore Haber Ajansı Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Pohang Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden bir grup bilim adamı, deniz suyundaki değerli metalleri arıtmak amacıyla özel bir madde geliştirdi.

Deniz suyunu filtreleyerek beslenen "gömlekliler" denilen canlıları inceleyen bilim adamları, söz konusu canlıların sudaki metalleri ayırmak için salgıladığı "tunikrom" adlı enzime benzeyen çözücü madde üretmeye çalıştı.

Bilim grubu, "gömleklilerin" kanından az miktarda çıkarılabilen "tunikrom" yerine yengeç, karides gibi kabuklulardan bol miktarda elde edilen "kitin" maddesini "gallik asitle" birleştirerek aynı işlevi gören bir bileşke üretti.

Araştırmacılar, yaptıkları deneyde söz konusu bileşkeyi kullanarak deniz suyuna karıştırılmış sıvılaştırılmış altını yüzde 99 oranında arıtmayı başardı.

Söz konusu yöntemin denizlerdeki endüstriyel atıkların temizlenmesinde kullanılabileceği kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları, Amerikan Kimya Derneğinin "Applied Materials&Interfaces" dergisinde yayınlandı. AA

Etiketler: güney kore, deniz suyu, değerli metal
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