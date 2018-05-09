  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Çin yer gözlem uydusu Gaofın-5’i uzaya gönderdi

Çin, yüksek çözünürlüklü görüntü alma teknolojisine sahip Gaofın-5 uydusunu yörüngeye fırlattı.

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Çin yer gözlem uydusu Gaofın-5i uzaya gönderdi

Şinhua ajansının haberine göre, China Aerospace Science and Technology Corp. tarafından Gaofın gözlem uydusu projesi kapsamında tasarlanan ve geliştirilen Gaofın-5, Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzun yürüyüş 4C roketiyle uzaya gönderildi.

Hava kirliliği ve sera gazı salınımının yanı sıra üzerine yüklü gelişmiş izleme ekipmanlarıyla atmosfer ve yer kürede kapsamlı gözlem yapabileceği kaydedilen uydunun yüksek çözünürlükte görüntü alma teknolojisine sahip olduğu vurgulandı.

Çin Çevre ve Ekoloji Bakanlığından Vang Çiao adlı bir yetkili de uydunun yer altındaki su ile çeşitli madenleri tespit edebileceğini ve ülkenin gözlem, keşif, doğal afet önleme çalışmalarına yönelik güvenilir veri sağlayacağını belirtti.

Gaofın uydu projesi Çin'in yüksek çözünürlüklü uydu verisi konusunda dışa bağımlılığını azaltmak için 2010 yılında başlamıştı. Gelecek yıl da Gaofın-6 uydusunun yörüngeye fırlatılması planlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: uzay, teknoloji yörünge, gaofin, çin
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