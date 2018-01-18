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Cep telefonu artık bilet olarak kullanılabilecek

Ulaşımda yeni sistem çalışmaları sürüyor. Cep telefonu artık toplu taşımada bilet olarak kullanılabilecek.

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Akıllı ulaşım alt yapı projesinin hazırlıkları hızla ilerliyor. Artık toplu taşıma araçlarında ulaşım kartı ve turnike geçişi son bulacak.

Elektronik Biletleme Sistemi'ne 2019'da İstanbul'da uygulamaya geçilecek. Cep telefonu artık toplu taşımada da kullanılabilecek.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen Elektronik Biletleme Sistemi, Yıldız Teknopark Yerleşkesi’nde pilot demo uygulaması ile tanıtıldı. Sistem içerisinde yüz tanımlama da bulunuyor. Amaç kaçak geçişlerin önüne geçmek.

Sistem ilk olarak metro geçişlerinde denenecek. Uygulamanın başlangıç noktası ise Ayrılık Çeşmesi olarak belirlendi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ulaşım, bilet
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