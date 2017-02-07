Bükülebilir telefon kehaneti gerçek mi oluyor?

Telefonunuzun ekranına baktığında düz bir cam görüyorsunuz, öyle değil mi? Ekranlar, yıllardır düz bir cam veya plastik parçasından oluşuyor. Tabi piyasadaki tüm ekranlar dümdüz değiller; son dönemde üreticiler, kavisli ekranlara yönelmeye başladılar. Peki sırada hangi teknoloji var?

Üreticiler şu sıralar esnek ekranlar üzerinde var güçleriyle çalışıyor. Peki esnek veya bükülebilen ekran, tam olarak nedir? İşte esnek ekranlar hakkında bilmeniz gereken 5 şey.

OLED'den ibaret değiller

LCD ekranlar OLED'ten daha çok katman içerseler de, LCD'ler de bükülebilir yapıya sahip olabiliyor. Apple'ın ekran sağlayıcılarından Japan Display, geçtiğimiz günlerde 5,5 inç'lik bir esnek LCD ekran geliştirdiğini duyurmuştu.

Her şey burada bitmiyor. Mühendisler, sürekli bükülmeye rağmen ekrandaki görüntüyü sabit tutabilecek maddeler oluşturmanın yollarını arıyorlar. Bu çok zor bir iş olsa da, teknoloji firmaları pes edecek gibi görünmüyorlar.

Dayanıklılık çok önemli

Bükülebilen ekranların en önemli avantajlarından bir tanesi, üzerinde bulunduğu cihazı daha dayanıklı hale getirmesi. Bükülebilen ekranlı telefonlar, basınç altında esneyebiliyorlar. Dolayısıyla bükülebilen ekranlar yeterince olgunlaştığında, çatlayan ekranlar tarihe karışabilir.

Corning gibi üreticiler şu an Willow adlı bükülebilen bir cam üzerinde çalışıyorlar. Kağıt inceliğindeki bu cam, kağıt gibi kıvrılabilse de, fazla kıvrıldığında kırılıyor. Bu yüzden gerçek anlamda bükülebilen ekranlar için henüz kat edilmesi gereken bir mesafe var.

Samsung ve LG'nin yanında Apple da bükülebilen ekranlara adım atabilir

Samsung'un 2017'nin üçüncü çeyreğinde Galaxy X adlı katlanan bir telefon tanıtacağı, bu telefonun ekranının dışa doğru katlanacağı söyleniyor. LG ise iddialara göre dışa doğru katlandığında tablete dönüşen bir telefon tanıtacak.

Bu sırada 9to5Mac'e göre Apple, bükülebilen ekranlı iPhone fikrini değerlendiriyor. Yine de katlanan iPhone'u yakın bir gelecekte görmeyeceğimizi söyleyebiliriz.

Potansiyel alanlar

Bükülebilen ekranlarla ilgili akla ilk gelen soru, bu ekranların ne işe yarayacağı. Bükülebilir ekranların ilk faydası, dayanıklılığı olacak. Ekran esneyebildiği ve şekil değiştirebildiği için sabit ekranlara göre darbelere karşı daha dayanıklı olacak.

Giyilebilir teknolojilerde vücudumuzun şekline ayak uyduran cihazlar, bükülebilen ekranlar sayesinde gerçeğe dönüşebilir. Telefonlar da şekil değiştirip, Lenovo Cplus prototipinde olduğu gibi bileğimize takılan bir teknoloji halini alabilir. Otomobillerin bükülebilen ekranlardan faydalanması da kaçınılmaz olacak.

En zorlu engeller

CES ve MWC gibi büyük etkinliklerde bükülebilen ekranlara her sene rastlıyoruz, yani karşımızda yeni bir teknoloji yok. Peki neden piyasada bir tane bile bükülebilen telefon yok?

Bunun nedeni, bükülebilen ekran üretmenin zorluğunun yanında, bükülebilen bir cihaz üretmenin iyice zor olması. Bükülebilen cihaz üretmek için üreticilerin diğer bileşenleri nasıl esnek hale getireceklerini keşfetmeleri gerekiyor. Özellikle piller, şu anki teknolojileriyle bükülmenin önünde duran önemli bir engel.

Şimdilik bükülebilen bir cihaz yapmanın tek yolu, bir menteşe yoluyla ekranı belirli bir noktadan bükmekten geçiyor. Benzer bir konsepti Lenovo Yoga Book ile görmüştük. Menteşe kullanıldığında katı bir pil ve silikon kullanımına devam edilebilir ve buna rağmen bükülebilir bir ekran sunulabilir.

İlk bükülebilen ekranların piyasaya çıkmasını sabırla bekliyoruz ve bu yaşandığında, tasarım ve yenilikçilik anlamında sayısız fırsatın ortaya çıkmasına şahit olabiliriz.