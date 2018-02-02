Bal araştırma projelerine 60 milyon lira destek

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) yürütülen "Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında tarım ve havza bazlı kalkınma alanında pilot üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi'nin arı, arı ürünleri ve endemik bitkiler üzerine yapılacak çalışmalar için hazırladığı 60 milyon lira bütçeli proje, YÖK ve Kalkınma Bakanlığı tarafından kabul edildi.

Bu kapsamda, Apimondia Dünya Arıcılar Kongresi'nde 120 ülkeden arıcıların katıldığı yarışmada ikinci seçilen Bingöl balının kalitesini artırmaya yönelik bilimsel çalışma başlatan üniversite, arı ve arı ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla araştırmacılara 14 başlıkta proje çağrısı yaptı.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evrensel bilimin, teknolojik gelişmelerin, topluma katkı sağlayan projelerin öncüsü olan üniversitenin 15 bini aşkın öğrencisi, 557 öğretim elemanı ve 22 akademik birimiyle eğitimde öncü bir rol alma yolunda hızla ilerlediğini söyledi.

Çapak, 2006 sonrası kurulan 42 üniversite arasından Bingöl Üniversitesinin "pilot üniversite" olarak seçildiğini anımsatarak, bu nedenle YÖK, Kalkınma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının üniversitelerine önemli katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Üniversiteye devredilen ormanlık alanda kültür merkezi, rekreasyon ve piknik alanı yapılacağını anlatan Çapak, "Kampüsümüz sadece bir üniversite kampüsü değil, aynı zamanda halkın da uğrayabileceği uğrak bir alan olacak." dedi.

Başvuru 5 Şubat'a kadar

Arı ve arı ürünleriyle ilgili bütün birimlerin iş birliği halinde çalışmalar yürüttüğünü belirten Çapak, "Arı, arı ürünleri ve endemik bitkiler üzerinde yoğunlaştık. Bu noktada Kalkınma Bakanlığına ve YÖK’e sunduğumuz projelerimiz kabul gördü. Bunun için 60 milyon lira ödenek üniversitemize verildi. 14 proje çağrısına da çıktık, proje başvuruları 5 Şubat’a kadar sürecek." dedi.

Kaynak: AA