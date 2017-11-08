  • 08 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Apple'ın merakla beklenen modeli 'iphone X' 24 Kasım'da Türkiye'de

Apple'ın merakla beklenen modeli 'iphone X' 24 Kasım'da Türkiye'de

iPhone X'in Türkiye'de satışa çıkacağı tarih 24 Kasım 2017 olarak açıklandı.

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Appleın merakla beklenen modeli iphone X 24 Kasımda Türkiyede

Dünya genelinde en çok kullanılan akıllı telefon modellerinden biri olan Apple, 10'uncu yılına özel geliştirdiği İphone X modelinin Türkiye'de satışa sunulacağı tarihi açıkladı.

Geçtiğimiz hafta iPhone X 64 GB modeli ABD'de 999 dolara satışa sunulmuştu. Türkiye'de ise bu fiyat 24 Kasım 2017'den itibaren Apple Store'larda 6099 liradan başlayan fiyatlarda satışa sunulacak.

iphone X'in özellikleri

Ön ekrandaki fiziksel ana menü tuşunun kaldırıldığı iPhone X'de, uygulamalar ve ana menüler arasında tek bir dokunuşla geçiş yapılabilecek. iphone X 5,8 inch ekrana "super retina display" teknolojisine sahip.

iPhone standartlarına ulaşmayı ilk kez başaran OLED teknolojisine sahip bu ekran, gerçeğe en yakın olağanüstü renkler, gerçek siyahlar, yüksek parlaklık ve 1.000.000:1 kontrast oranı sunuyor.

Her iki kamerada da optik görüntü sabitleyici özelliği mevcut.

Face ID özelliğine imkan veren kameralar ve sensörler gibi şimdiye kadar tasarlanan en gelişmiş teknolojilere ev sahipliği yapıyor.

Bir akıllı telefonun hem önünde hem de arkasında şimdiye kadar kullanılan en dayanıklı cam.

Apple tasarımı çok özel bir paslanmaz çelik.

Kablosuz şarj.

Suya ve toza dayanıklı tasarım. 

 

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