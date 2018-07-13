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Apple ürünlerine zam geldi

Apple Türkiye, aldığı karar neticesinde iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve Macbook Pro’nun da aralarında olduğu birçok ürüne zam yaptı.

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Apple ürünlerine zam geldi

Teknoloji devi Apple, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Macbook Pro, Airpods ve Apple Watch’ların da aralarında olduğu ürünleri için zam kararı aldı.

iPhone X ve iPhone 8 fiyatları ne kadar oldu?

Apple'ın fiyat düzenlemesinden ilk etkilenen ürünü iPhone X oldu. Apple'ın yaptığı düzenleme ile telefonun Türkiye başlangıç fiyatı artık 7500 TL oldu.

Firma aynı zamanda iPhone 8 modellerinin fiyatlarını da artırdı. iPhone 8 modelinin başlangıç fiyatı 5199 TL olurken, iPhone 8 Plus modelin fiyatı 5899 TL oldu.

Ayrıca Apple, Apple Watch, MacBook ve iPad fiyatlarında da benzer oranlarda zam yaptı.

Apple ürünlerinin yeni fiyatları şu şekilde:

Kaynak: TRT Haber


 

Etiketler: iphone, apple
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