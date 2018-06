Apple, iOS 12'yi resmen duyurdu

Apple gerçekleştirdiği WWDC ( Dünya Geliştiriciler Konferansı) 2018 etkinliğinde yeni mobil işletim sistemi iOS 12'yi resmen duyurdu. İşte yeni güncellemeyle gelen özellikler:

iOS 12’nin en büyük farkı hız olacak

iOS 12 yüklü cihazlarda uygulamaların açılış hızı yüzde 40 artarken klavye görüntülenme hızı yüzde 50 artacak. Her gün onlarca defa kullandığımız kamera ise yüzde 70’e kadar hızlanacak. Arka planda yapılan sistemsel güncellemelerle ciddi bir performans artışı olacak.

Measure uygulamasıyla her şeyi ölçün

İOS 12’nin bir diğer yeniliği ise Measure yani ölçüm uygulaması. Bu uygulama AR teknolojisini kullanarak herhangi bir nesnenin ölçülerini alıyor ve size sunuyor. Ölçüm uygulaması 3D ölçümler de yapabiliyor.

Facetime grup görüşmesi özelliği

Facetime aracılığıyla artık 32 kişiye kadar grup görüşmeleri yapılabilecek. Facetime'a gelen kamera özelliği ile 'memoji' kullanarak görüşmeye katılmak mümkün olacak.

Memoji özelliği geliyor

Animoji ile kullanıcılar kendilerine verilen belirli hayvan figürleriyle yüzlerini eşleştirip eğlenceli bir şekilde kendi özel emojilerini oluşturabiliyordu. Animoji, iOS 12 ile birlikte üç yeni karakter daha kazanırken; asıl büyük yenilik ise Memoji oldu. Memoji ile kullanıcılar kendilerine uygun saç modeli, ten rengi gibi pek çok detaya dikkat ederek kendi özel emojilerini oluşturabiliyor ve Facetime'da görüntülü görüşme yaparken dahi canlı olarak kullanabiliyor.

Fotoğraflar

Fotoğraflar özelliği için gelen yeni arama yetenekleri de büyük kolaylık sağlıyor. Daha yazmaya başlarken arama önerileri sunacak özellik yer, kategori, kişi, etkinlik gibi kategorilerde aradığınız fotoğrafları hemen bulmanıza yardımcı olacak. Fotoğraf arama işlevinde ise yapay zekayı kullanıyor.

Siri kısayolları

Siri İOS 12 ile büyük bir güncelleme aldı. Siri’nin en büyük yeniliklerinden biri olan Kısayollar, hızlı aksiyonlar sağlıyor. Örneğin, Anahtar uygulamasına erişmesine izin verdiğiniz Siri, anahtarlarınızı kaybettiğinizde anahtarlarınızın nerede olduğunu size söylüyor. Yeni kısayollar uygulaması, sizin düzeninizi öğrenip size tavsiyeler veriyor. (Bu sabah kahveni unutma, X’in doğum günü ona mesaj at gibi) Yeni eklenen Kısayollar uygulamasıyla hangi uygulamalarda Siri kısayollarının kullanacağı belirlenebiliyor.

WatchOS 5

Apple Watch güncelleme ile yeni egzersiz tiplerine de yer veriyor. Yoga Apple Watch’te yer alırken, koşucular için “caddence”, yürüyüş yapanlar için “pace alerts” özellikleri yayına alınıyor. Güncellemeyle birlikte egzersiz yapmaya başladığınızda bunu algılayabilen Apple Watch, otomatik olarak egzersize başlama bildirimi ve bildirimleri sonlandırma seçeneklerini de kullanıcılara sunuyor.

Apple Watch’ın iletişim tarafında yapılan yenilikler ise telefon ve mesajlaşmanın önüne geçmeyi amaçlıyor. Yeni güncelleme ile birlikte bas konuş özelliğine kavuşan Apple Watch, kamp yapanların birinci tercihi olabilir. Üstelik bu bas – konuş özelliği hücresel veri ve wi-fi’da da kusursuz bir şekilde çalışabiliyor.

Apple News

Bu uygulama ile haberler, ve hisse bilgilerini anbean takip edebileceksiniz.

Bildirimler için 'gece rahatsız etme' özelliği

“Rahatsız etme” özelliği “gece rahatsız etme” olarak güncellendi ve sabah olduğunda bildirimler gelmeye devam ediyor. Ayrıca saat ekleme özelliği ile rahatsız etme özelliğini daha esnek kullanabileceksiniz. Kullanıcılar ne kadar bildirim almak istediklerini artık kendileri kontrol edebilecek. Kilit Ekranı üzerinden bildirimler için ayarları da kolayca yapabilecek ve Bildirim Merkezi için ayarlamalar yapabileceksiniz.

iOS 12 güncelleme alacak cihazlar

iPhone: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X

iPad: iPad Pro (10.5), iPad Pro (2017) iPad 2017, iPad 2018, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4 ve 6. Nesil iPod Touch

Kaynak: TRT Haber