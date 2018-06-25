Antarktika'da buzulun altında volkanik sıcaklık kaynağı saptandı

Rhode Island Üniversitesi Okyanus Bilimleri Enstitüsü'nün yürüttüğü çalışmada, Pine Island buzulu altında aktif bir volkanik sıcaklık kaynağı saptandığı belirtildi.

2014'te keşif gezisi yapıldı

Okyanus Bilimleri Enstitüsü'nden Brice Loose, 2014'te Antarktika'ya keşif gezisi yapıldığını söyledi.

Brice Loose, gezi sırasında Pine Island buzulundan ve okyanustan çok sayıda numune aldıklarını ve buzuldaki erimenin kaynağını bulmaya çalıştıklarını anlattı.

Volkanik bulguya rastlandı

Araştırmaları sonucunda aldıkları numunelerde helyum-3 asal gazının yüksek konsantrasyonlarını görmeye başladıklarını belirten Loose, bunun da volkanik bir bulgu olduğuna işaret etti.

Brice Loose, böyle bölgelerde volkanların sahip olduğu sıcaklık ve duman gibi göstergeleri görmenin mümkün olmadığını çünkü volkanik yarığın buzun kilometrelerce altında bulunduğu bilgisini verdi.

Araştırmanın sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA