Ankara'da yeni teknoloji merkezi kuruluyor

Türkiye'nin önemli teknoloji merkezlerinden ODTÜ Teknokent, hayatı kolaylaştıracak teknolojilerin üretileceği, ulusal ve küresel teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapacak Ar-Ge ve yazılım ihtisas teknoparkını hayata geçiriyor. Kurulacak merkezde yılda 500 milyon dolarlık yazılım ihracatı gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

ODTÜ Teknokent, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Türkiye'yi geleceğin teknolojileriyle buluşturma iddiasıyla yeni bir merkez oluşturuyor.

Ar-Ge ve yazılım teknolojilerine odaklanmış bir ihtisas teknoparkı niteliğindeki Bilişim Inovasyon Merkezi araştırmacı, bilişim profesyoneli, öğrenci ve vatandaşların kolay erişebileceği Eskişehir yolunda yer alıyor.

Merkez, ODTü MET Yerleşkesi'nde kurulacak. Bu alan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun yanında, ODTü ve ODTü Teknokent'e 3 kilometre, Bilkent üniversitesi ve Bilkent Cyberpark'a 8 kilometre, Hacettepe üniversitesi ve Hacettepe Teknokent'e ise 9 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Merkez, bu haliyle Ankara'nın yoğun araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü, yeni teknolojilerin geliştirildiği, inovasyon potansiyeli yüksek bir bölgesinde faaliyet gösterecek.

Bilişim ve telekomünikasyon şirketlerine toplam 33 bin 500 metrekarelik kapalı alan sunan Bilişim İnovasyon Merkezi'nin yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi ve 2018'in ilk çeyreğinde açılması planlanıyor.

Halen ulusal ve uluslararası büyük şirketlere ev sahipliği yapan ODTü Teknokent, merkezde, uluslararası başarı yakalayan teknoloji ürünlerinin ve şirketlerinin oluştuğu, küresel teknoloji şirketlerinin yer aldığı, değer yaratan bir inovasyon ekosistemi yaratmayı amac¸lıyor

Merkezde, temel olarak hayatı kolaylaştıran bilişim teknolojileri geliştirilecek. Buradaki şirketlerin küresel boyutta yüksek ekonomik katma değer üreteceği sinerji yaratılacak.

Merkezle ayrıca bilim, Ar-Ge ve teknoloji kavramlarının ürettiği ve üretebileceği sonuc¸ların kamuoyuyla buluşması sağlanacak. Bunun için bilişim ve iletişim teknolojilerinin günlük yaşantılara getirdikleri ve getirebileceklerinin ilk elden deneyimlenebileceği ortamlar (fuar alanı, demo/deneyim merkezi, gelecek teknoloji gösterim salonları, konferans salonları) oluşturulacak.

Robot teknolojiler, 5G, Sanayi 4.0, akıllı şehirler

ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Mustafa Kızıltaş, Bilişim İnovasyon Merkezi'nin, bilişim ve telekom alanında en az üniversite mezunu, alanında uzman yaklaşık bin 500 kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

Uluslararası global firmaların Ar-Ge bölümlerinin merkezde yer alacağını ifade eden Kızıltaş, sözleşmeler gereği şu anda paylaşılamayan firma isimlerinin ilerleyen günlerde kamuoyuyla duyurulacağını belirtti.

Merkezde yürütülecek çalışmalar ve ekonomik hedeflere yönelik bilgiler veren Kızıltaş, şunları kaydetti:

"Bilişim I·novasyon Merkezi'nin hedefini ilk olarak yılda 500 milyon dolarlık yazılım ihracatı olarak belirledik. Genel olarak merkezde bilişim ve inovasyon temelli çalışmalar gerçekleştirilecek. Biraz daha net olmak gerekirse; robot teknolojiler, sanayiye teknoloji geliştirme, 5G/ileri iletişim teknolojileri, bulut çözümleri, büyük veri, nesnelerin interneti, sanayide sayısal dönüşüm (Sanayi 4.0), siber güvenlik, akıllı şehirler başta olmak üzere, odaklı ve özgün çalışmalar gerçekleştirecek bilişim ve telekomünikasyon şirketlerine ev sahipliği yapılacak.

Biliyorsunuz teknokentler, üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını sürdükleri araştırma ve iş merkezleridir. Bilişim İnovasyon Merkezi sadece Ar-Ge ve teknoloji geliştiren şirketlere ev sahipliği yapan bir iş merkezi olarak değil, aynı zamanda yüksek kalite ve çeşitlilikte sosyal alanların da yer aldığı bir yaşam alanı olarak planlanmaktadır."