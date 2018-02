Almanya'da dijitalleşme 3 milyondan fazla kişiyi işsiz bırakacak

Almanya'da, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 3,4 milyon kişinin işini kaybedebileceği bildirildi.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un, Bilişim Sanayicileri Federasyonu Bitkom'a dayandırdığı habere göre, Almanya'da dijitalleşme sebebiyle önümüzdeki 5 yılda 3,4 milyon çalışan işini kaybedecek.

Haberde, robotlar veya algoritmaların işleri üstleneceklerine vurgu yapılırken ülkenin yeni istihdam ve sosyal politika formülleri ile bu sürece hazırlanması gerektiği üzerinde duruldu.

Ülkede 33 milyon kişinin sigortalı olarak çalıştığı hesaba katıldığında bunun ülke ekonomisi için her on kişiden birinin işini kaybedebileceği anlamı taşıdığı vurgulanan haberde, 20'den fazla kişi çalıştıran her dört şirketten birinin, dijitalleşme nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu hatırlatıldı.

Bitkom'a göre, 90'lı yıllarda 200 bin çalışanı bulunan telekomünikasyon şirketlerinde bugün 20 bin kişi çalışıyor ve bu da istihdamın yüzde 90 azalması anlamınına geliyor.

Haberde, bu hızdaki bir değişimin tehdit ettiği diğer sektörlerin bankacılık, sigorta, ilaç ve kimya sanayisi olduğu kaydedildi.

Ayrıca gelecek yirmi yılda, bugün mevcut olan mesleklerin de neredeyse yarısının kaybolacağı iddia edildi.

Kaynak: AA