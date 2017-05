4,5 milyar yıllık gök taşı parçaları alıcısını bekliyor

New York'taki Christie's Müzayede Evi, nadir gök taşı parçalarından oluşan bir koleksiyonu internet üzerinden açık artırmayla satışa çıkardı.

Chistie's internet sitesinde duyurulan "Deep İmpact: Martian, Lunar and Other Rare Meteorites" (Derin Etki: Mars'tan, Ay'dan ve Diğer Nadir Gök Taşları) adlı mezatta, her biri en az 4,5 milyar yıllık, yani yaklaşık dünya ile yaşıt 15 gök taşı parçasının yer alacağı belirtildi.

Her biri doğal olarak şekillenmiş metal alaşımlı gök taşlarının bin ila 120 bin dolardan alıcı bulması bekleniyor.

Mars ve Ay'dan koparak dünyaya ulaşan gök taşı parçaları dışında bazı asteroidlerden gelen nadir parçaların, dünyadaki en eski kaya formasyonlarından birkaç yüz milyon yıl daha yaşlı olduğu kaydedildi.

Müzayede Evi'nin internet sitesi üzerinden yapılacak açık artırmada teklifler, 3-7 Mayıs tarihlerinde verilecek.