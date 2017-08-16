  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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2017 Güneş tutulması ne zaman?

ABD'den izlenecek “en büyük güneş tutulması” olarak nitelendirilen gökyüzü şenliği için geri sayım başladı.

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2017 Güneş tutulması ne zaman?

Doğa olayının turizmi günler öncesinden başladı. ABD, Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından 21 Ağustos'ta beklenilen güneş tutulması ile ilgili açıklama yapmasının ardından dünyanın her yerinden insanların ABD'ye geldiği belirtildi. Tutulmanın çok net izlenebileceği bölgelerdeki oteller doldu, fiyatların ise tavan yaptığı belirtildi.

NASA tarafından yapılan açıklamada, ABD'de 21 Ağustos tarihinde güneş tutulmasının net olarak izlenebileceği tahmin edilen Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Illinois, Tennessee, North Carolina gibi eyalet ve şehirlerinde otel ve pansiyonların dolması nedeniyle, insanların şehirlerde çadır kuracakları belirtildi.

21 Ağustos tarihleri arasında üç gün halka açık park alanlarında ücretsiz güneş gözlükleri dağıtılacağı belirtilerek şehirlerde şenlik ve festivallerin başladığı açıklandı. ABD’de Oregon’dan Güney Carolina’ya kadar 14 eyalette yüz milyonlarca insanın yaşadığı alan çarpıcı manzaralar eşliğinde gündüz vakti neredeyse tamamen karanlıkta kalacağı kaydedildi.

En son yaşanan ve Kuzey Amerika’yı bir uçtan diğerine kaplayan güneş tutulmasının, 99 yıl önce 1918 yılında gerçekleştiği belirtilirken, aynı enlemde bir sonraki tutulmanın ise 12 Ağustos 2045 yılında gerçekleşeceği bildirildi. 

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