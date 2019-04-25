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Yaşam

Yurtlarda yetişen gençlerin gönüllü destekçileri: Hayat Sende Derneği

Yetiştirme yurtlarında büyüyen gençler belli bir yaşta yeni bir hayata başlıyor. Yurtlarda yetişen isimlerin kurduğu Hayat Sende Derneği, gençlere bu süreçte destek oluyor.

25 Nisan 2019 Perşembe 11:34 - Son Güncelleme 25 Nisan 2019 Perşembe 11:34

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