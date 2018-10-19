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Yunanistan'ın Vistonida Gölü kıyıları örümcek ağıyla kaplandı
Yunanistan'ın kuzeydoğusunda bulunan Vistonida Gölü kıyıları tamamen örümcek ağlarıyla kaplandı.
Etiketler:
örümcek ağı
,
vistonida gölü
,
Yunanistan
Kategori :
Dünya
Tarih : 19.10.2018
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