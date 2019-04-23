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Yolunu şaşıran kutup ayısı evinden 700 kilometre uzağa gitti

Rusya'da yolunu şaşırıp 700 kilometre uzağa giden bir kutup ayısı helikopter ile kutuplardaki yaşam alanına geri götürüldü.

23 Nisan 2019 Salı 17:11 - Son Güncelleme 23 Nisan 2019 Salı 17:11

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