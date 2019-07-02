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Yılın ikinci güneş tutulması gerçekleşti

Yılın ikinci güneş tutulması bugün saat 21.01'de başladı. Büyüleyici bu gök olayını takip etmek isteyen binlerce turist Şili ve Arjantin'e akın etti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:33 - Son Güncelleme 03 Temmuz 2019 Çarşamba 00:50

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