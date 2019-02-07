TRT Haber

7
Şubat 2019
Perşembe
Türkiye

Yetkililer minik Burcu'ya sahip çıktı

Yüzde 98 engelli olduğu halde, raporundaki hata nedeniyle yasal yardım alamıyordu. Minik Burcu'nun durumunu TRT Haber duyurdu, yetkililer harekete geçti.

06 Şubat 2019 Çarşamba 23:31 - Son Güncelleme 06 Şubat 2019 Çarşamba 23:32

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