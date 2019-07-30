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Kültür Sanat

Yatırımlarla İstanbul kültürün merkezi olacak

İstanbul, 5 milyar dolarlık yatırımla dünyanın sayılı kültür sanat merkezlerinden biri haline getiriliyor. Projeler tamamlandığında İstanbul'un bu alanda dünyada ilk 5'e girmesi bekleniyor.

30 Temmuz 2019 Salı 10:43 - Son Güncelleme 30 Temmuz 2019 Salı 10:46

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