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Bilim Teknoloji

Yapay Zeka ile duyguları tanımlama teknolojisi geliştirildi

ABD merkezli Yapay Zeka şirketi Affectiva, yüz ifadelerine göre duyguları tanımlayan bir sistem geliştirdi. Sistem işe alımlarda kullanılmaya başlandı.

12 Mart 2019 Salı 13:22 - Son Güncelleme 12 Mart 2019 Salı 13:32

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