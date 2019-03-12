Yapay Zeka ile duyguları tanımlama teknolojisi geliştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandıkta yapılacak hatanın bedelini tüm şehir ödüyor

Kuveyt'te en sevilen dünya lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan

Bakan Selçuk: Ebeveynlere her bir çocuk için kısmi süreli çalışma hakkı getirdik