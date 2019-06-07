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Vefatının 32. yılında "Yedi Güzel Adam"ın şairi Cahit Zarifoğlu
Birçok farklı türde esere imza atan Cahit Zarifoğlu, "Yedi Güzel Adam"dan biri. Bugün ise Zarifoğlu'nun vefatının 32. yılı.
07 Haziran 2019 Cuma 10:38 -
Son Güncelleme 07 Haziran 2019 Cuma 10:38
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