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Türkiye

Van'da tüplere tuzaklanmış patlayıcılar imha edildi

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütüne yönelik operasyonda ele geçirilen el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri, güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 22:47 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 22:48

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