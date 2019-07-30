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Türkiye

Van'da teröristlerin sığınağı imha edildi

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, sığınak yapımında kullanılan araçlar ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

30 Temmuz 2019 Salı 14:11 - Son Güncelleme 30 Temmuz 2019 Salı 14:13

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