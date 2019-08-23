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Türkiye

Van'da 342 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Hakkari-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durdurulan minibüste, 342 kilo 700 gram eroin ele geçirildi.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:52 - Son Güncelleme 23 Ağustos 2019 Cuma 09:52

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