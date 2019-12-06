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Sağlık

Uzmanlar emziğin en geç 3 yaşında bırakılmasını öneriyor

Birçok ebeveyn için kurtarıcı olan emziğin belli bir yaştan sonra bırakılması öneriliyor. Uzun süre emzik kullanımı, ağız ve diş yapısı bozuluğuna ve konuşma problemlerine yol açabiliyor.

06 Aralık 2019 Cuma 17:34 - Son Güncelleme 06 Aralık 2019 Cuma 17:37

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