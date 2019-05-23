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Üstü başı kirli diye minibüs koltuğuna oturtmadılar

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir yolcu minibüsüne binen çocuğun üzeri kirli olduğu için koltuğa oturtulmaması tepkilere neden oldu.

23 Mayıs 2019 Perşembe 19:56 - Son Güncelleme 23 Mayıs 2019 Perşembe 19:57

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