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Eğitim

Üniversite programlarında isim kargaşası bitiyor

Türkiye'deki üniversitelerde 7 milyonu aşkın öğrenci eğitim görüyor. Üniversitelerdeki program sayısı ise 2 bin 191. Bu sayının yüksek olmasıyla oluşan kargaşaya yeni bir çözüm getiriliyor.

06 Kasım 2019 Çarşamba 12:38 - Son Güncelleme 06 Kasım 2019 Çarşamba 14:45

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