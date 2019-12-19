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Sisli
Bilim Teknoloji

Ülkeler Mars'a keşif aracı göndermek için sıraya girdi

Giderek hız kazanan uzay çalışmalarında hedef Mars. Kızıl Gezegen'in yüzeyi ve atmosferinin mercek altına alınması için 2020’de uzaya keşif araçları gönderilecek.

19 Aralık 2019 Perşembe 15:05 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 15:06

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